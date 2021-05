La biblioteca pública de Long Beach comenzará la reapertura limitada en cuatro ubicaciones el 18 de mayo

La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) reabrirá cuatro ubicaciones con capacidad limitada a partir del martes 18 de mayo.



La biblioteca principal de Billie Jean King (BJK), las bibliotecas de vecindario de Bay Shore, Mark Twain y Michelle Obama reabrirán al público para visitas de hasta 30 minutos de duración. Las estanterías de libros estarán abiertas para su navegación, y las computadoras públicas y los servicios de impresión estarán disponibles.



“La reapertura limitada de estas bibliotecas es otra señal positiva de que nuestra ciudad está dando un giro a la pandemia de COVID-19”, dijo el alcalde Robert García en un comunicado. “Nuestros residentes han querido visitar una vez más nuestras maravillosas bibliotecas y estamos felices de poder comenzar a abrir las puertas de manera lenta y segura”.



Estas cuatro bibliotecas estarán abiertas durante los siguientes horarios:

Biblioteca principal de Billie Jean King



Martes de 12 a 8 p.m.

Miércoles de 12 a 6 p.m.

Jueves, de 12 a 7 p.m.

Viernes y sábados de 10 a.m. a 5 p.m.



Bibliotecas Bay Shore, Mark Twain y Michelle Obama



Martes de 12 a 7 p.m.

Miércoles de 12 a 6 p.m.

Jueves, de 12 a 7 p.m.

Viernes y sábados de 10 a.m. a 5 p.m.



La capacidad en las cuatro ubicaciones de la biblioteca será limitada y se medirá para la salud y seguridad tanto de los residentes como del personal de la biblioteca. Las visitas breves permitirán que estas bibliotecas atiendan a más usuarios cada día.



Todos los visitantes deberán usar máscaras faciales y realizar una autoevaluación de salud antes de ingresar a las instalaciones de la biblioteca.



Estas cuatro ubicaciones también continuarán ofreciendo servicios LBPL To-Go para aquellos que solo deseen pasar a recoger las reservas. LBPL To-Go también continuará en las Bibliotecas Vecinales de Bret Harte, El Dorado y Los Altos. Otras ubicaciones de LBPL no volverán a abrir en este momento debido a que varios miembros del personal de la biblioteca continúan siendo reasignados para apoyar las operaciones de emergencia de COVID-19. Las ubicaciones anteriores se seleccionaron para reabrir debido a los niveles adecuados de personal en las ubicaciones.



“El personal de la biblioteca está emocionado de comenzar a dar la bienvenida a los residentes a nuestros edificios de la manera más segura posible, cumpliendo con todas las órdenes estatales, del condado y de la ciudad”, dijo la Directora de Servicios Bibliotecarios Glenda Williams. “Confiamos en que las nuevas reaperturas limitadas, que incluyen la búsqueda de libros, el préstamo de materiales, la devolución de materiales y el uso de computadoras, brindarán a los usuarios los servicios de biblioteca solicitados con más frecuencia. Como siempre, nuestra biblioteca digital en línea está disponible para los titulares de tarjetas las 24 horas del día, los 7 días de la semana “.



Las áreas de asientos, las salas de estudio y comunitarias y los eventos y clases en vivo en persona aún no están disponibles. La Biblioteca Pública de Long Beach incorporará gradualmente más servicios con el tiempo, cuando se considere prudente y seguro para todos.