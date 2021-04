Tres clínicas sin cita previa donde puede recibir una vacuna contra el COVID-19 esta semana

Long Beach operará clínicas de vacunación contra el COVID-19 en tres parques esta semana, y continuará hasta nuevo aviso, en un esfuerzo por llegar a las áreas de la ciudad con las tasas de casos más altas.



Las clínicas ofrecerán vacunas sin cita previa y están abiertas a cualquier persona que viva o trabaje en Long Beach.



“Nuestras clínicas móviles nos permiten llevar la vacuna a la comunidad, especialmente en las áreas más afectadas por la pandemia”, dijo el alcalde Robert García. “Estas clínicas móviles de vacunación adicional son una de las muchas formas en que garantizan la distribución equitativa de vacunas aquí en Long Beach”.



Las clínicas operarán en:



•Admiral Kidd Park, 2125 Santa Fe Ave., los lunes de 3 a 5 p.m. y los jueves de 9 a 11 a.m.



•MacArthur Park, 1321 E Anaheim St., martes de 3 a 5 p.m. y viernes de 9 a 11 a.m.



•Houghton Park, 6301 Myrtle Ave., miércoles de 3 a 5 p.m. y sábados de 9 a 11 a.m.



La ciudad continúa ofreciendo vacunas sin cita previa solo para los residentes en el Centro de Convenciones de Long Beach de 11 a.m. a 2 p.m. De lunes a sábado, sujeto a los suministros disponibles.