Long Beach ofrece vacuna contra el COVID-19 a los residentes mayores de 16 años sin cita previa

Los residentes de Long Beach de 16 años o más pueden vacunarse de inmediato contra el COVID-19, ya que la ciudad anunció el jueves 8 de abril que ofrecerá dosis sin cita previa en el Centro de Convenciones de Long Beach.



El alcalde Robert García dijo que las vacunas se ofrecían a partir del jueves y continuaban de lunes a sábado de 11 a.m. a 2 p.m. en el centro de convenciones, solo para residentes de la ciudad.



El suministro de vacunas es limitado y varía día a día. Si el sitio de vacunación se queda sin dosis en un día determinado, las personas que no pudieron recibir una vacuna serán programadas de inmediato para una cita de regreso, dijo García.



A partir del 15 de abril, aquellos que trabajen en Long Beach que tengan 16 años o más también serán elegibles.

Según la disponibilidad de suministros, aproximadamente 500 citas estarán disponibles cada día. Si el sitio de vacunación se queda sin dosis en un día determinado, las personas que no pudieron recibir una vacuna serán programadas de inmediato para una cita de regreso, dijo García.

Se ha demostrado que tres vacunas aprobadas son altamente efectivas contra la enfermedad grave por COVID-19 y la muerte. Según la disponibilidad de suministros, la ciudad de Long Beach dispensa las vacunas Pfizer y Moderna de dos dosis o la vacuna Janssen de dosis única. La vacuna Pfizer está aprobada para administrarse a personas mayores de 16 años.

Para aquellos que tenían citas programadas previamente, sus vacunas seguirán estando reservadas para ellos hasta la hora de la cita.



La elegibilidad para la vacuna en todo el estado para personas de 16 años o más no comienza técnicamente hasta el 15 de abril. García señaló que la programación de citas en línea para personas en ese grupo de edad no comenzará hasta esa fecha. Pero la elegibilidad sin cita previa coloca a Long Beach, que tiene su propio departamento de salud municipal, por delante de otras partes del condado.



El condado de Los Ángeles no planea expandir la elegibilidad a los mayores de 16 años hasta el 15 de abril. El director de salud pública del condado señaló el miércoles que más de 5 millones de personas en el condado ya son elegibles para las vacunas, y muchas aún no han recibido ni una primera dosis.

Hasta el 8 de abril, ha habido 52,398 casos de COVID-19 en Long Beach y 920 personas han muerto a causa del virus. Se han administrado más de 229.000 vacunas, que incluyen aproximadamente 138.700 primeras dosis y 90.300 segundas dosis. Todas las vacunas se administran de forma gratuita y han sido proporcionadas directamente por el gobierno federal.