Los murales de Ms. Yellow llevan el empoderamiento de las mujeres y los problemas sociales a la vanguardia por todo el mundo

El arte siempre ha corrido por la sangre de Ms. Yellow.



Es evidente en su trabajo, que se encuentra colorido en las calles de Long Beach al lado de una tienda de curación holística, en Rancho Dominguez en el Del Amo Swapmeet e internacionalmente en varias paredes en todo el mundo.

“Es algo que ha estado conmigo durante mucho tiempo”, dijo Ms.Yellow en una entrevista con el Signal Tribune, notando que estaba forjando sus habilidades artísticas desde la edad de alrededor de tres o cuatro años. Pintó su primer mural hace 16 años, después de que sus amigos la animaron.

Originaria de Long Beach, Nuria Ortiz, reconocida internacionalmente por su nombre de artista, Ms. Yellow, ha cautivado la atención de la comunidad con sus murales brillantes, que muchos representan “mundos mágicos” como ella los llama, muchos de ellos con mensajes sobre cuestiones de justicia social y encarnando el empoderamiento de la mujer.

“Mi trabajo ha evolucionado mucho a lo largo de los años”, dijo Ms. Yellow. “A medida que pasa el tiempo y vives tu vida, hay ciertos problemas que no se pueden ignorar”.

“La justicia social y el empoderamiento de las mujeres es algo que me ha apasionado mucho durante tanto tiempo porque me han puesto en situaciones en las que mi seguridad se vería comprometida o me sentiría como ‘¿qué está pasando?’ Y tendría que lidiar con la autoridad o por ser mujer ”, dijo Ms. Yellow.



Mural creado por Ms. Yellow para el evento Slanguage en FAR Bazaar, que tuvo lugar en Cerritos College del 28 al 29 de enero de 2017. La pieza es una representación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero en México. Los 43 estudiantes desaparecieron en 2014 cuando viajaban a una protesta en Iguala, luego de que sus autobuses fueran interceptados por la policía local y las fuerzas militares. (Karla M. Enríquez)

Ms. Yellow sintió que estos temas deberían ponerse en primer plano, por lo que comenzó a integrarlos en sus obras de arte.

Sin embargo, no siempre ha sido bien recibido. Ms. Yellow señaló que hubo momentos en que los hombres se burlaban de su trabajo por reconocer los problemas de las mujeres.



“Creo que como artista, tenemos una voz, y no me sentía realmente cómoda con mi voz cuando era joven, y el arte me ayudó a sentirme poderosa con mi propia voz. Me empujó totalmente como ‘oye, está bien hablar de estas cosas incluso si hace que otras personas se sientan incómodas’, dijo la artista sobre la concienciación sobre los problemas sociales.

Una de esas piezas que representa el empoderamiento de las mujeres y la cultura se encuentra en el Del Amo Swapmeet en Rancho Dominguez.



Parece majestuoso en tamaño, frente a la Avenida Santa Fe. Una miríada de colores brillantes rodea a una mujer que sostiene una llama naranja en su palma abierta contra una blusa bordada. La palabra “Resiliente” aparece en un bordado negro que complementa las coloridas flores bordadas cerca del cuello de la blusa. Una serpiente azteca se mezcla de verde a amarillo detrás de la mujer.



La mujer del mural es una amiga de secundaria de la Ms.Yellow llamada Erminia.



Las características de la mujer representada en la pintura no son eurocéntrica, algo que se hizo deliberadamente.





La pieza mas resiente de Ms. Yellow se encuentra en Del Amo Swapmeet en Rancho Dominguez. El Del Amo Swapmeet fue un lugar que Ms. Yellow visitó desde la infancia, lo que le dio un giro completo a esta experiencia artística. (Karla M. Enriquez | Signal Tribune)

“Cada vez que veo un mural de una mujer, siempre tiene características típicos europeos, no hay nada de malo en eso, pero quería pintar un tipo diferente de mujer. Hay tanta gente que se mira de tantas diferentes formas […] ”, dijo Ms.Yellow.



Ms.Yellow señaló que el mural se trata sobre la cultura, ser fiel a las raíces y honrar a los antepasados.



“[Se trata de] conocer y comprender tu poder y cuánto tienes para poder llevarlo, como cuánto cambio puedes crear como tú mismo”, dijo. “A veces, como mujeres o como personas de color, puede ser cualquier persona de cualquier condición social, [que] a veces simplemente se olvida de lo que es capaz de hacer”.



Para Ms. Yellow, pintar este mural fue donde su infancia y su vida artística hizo un círculo completo. Señaló que había estado yendo al Del Amo Swapmeet desde que era una niña, antes de que Duem, el curador de las paredes, le pidiera que hiciera el mural.



Ms. Yellow no solo está usando su voz a través de sus murales para apoyar causas en las que cree. Actualmente, está usando su arte para recaudar fondos para el WomenShelter of Long Beach.



Se asoció con Long Beach Gives, Arts Council for Long Beach, LB Living y A Cause Worth Wearing, para hacer un diseño que se usará en camisetas disponibles para pedidos anticipados en línea y las ganancias irán al refugio de mujeres.



WomenShelter of Long Beach ha enfrentado reveses financieros debido a la pandemia. Según una entrevista anterior con la directora Mary Ellen Mitchell, el refugio ha recibido un aumento en las llamadas realizadas a la línea de crisis de violencia doméstica. Esto ha resultado en una lista de espera de un mes para sus servicios de vivienda, pero el refugio junto con otras agencias de violencia doméstica en el estado continúan trabajando para brindarles a sus clientes los recursos y la vivienda que necesitan.



Sabiendo esto, Ms.Yellow eligió el refugio para mujeres como la causa que quería apoyar con su diseño, y agregó que admiraba el refugio por su inclusión

La bola de fuego en la mano de la mujer en el mural de Del Amo Swapmeet representa la acumulación de fuerza y ​​poder después de volver a aprenderla. (Karla M. Enriquez | Signal Tribune)

La camiseta presenta a tres mujeres de diferentes culturas y razas envueltas en el colorido detalle característico de Ms.Yellow. Las palabras “míranos, escúchanos, créanos”, se encuentran en la parte superior del diseño.



“Esto es de lo que debería tratarse, la comunidad y ayudar a autosustentarse con los recursos que están al borde de no existir”, dijo el artista sobre la asociación, y también se tomó el tiempo para agradecer a las organizaciones por hacerla realidad.



Y la comunidad es lo que mantuvo a Ms. Yellow en marcha cuando comenzó la pandemia y puso sus planes en pausa.

El mural de la Ms. Yellow ubicado en 2841 E. Broadway en Long Beach se realizó en 2018. Se inspiró en la sensación de tener que detenerse para centrarse de la negatividad y el ruido. (Karla M. Enriquez | Signal Tribune)

“Al principio, definitivamente me hizo reevaluar mi situación en cuanto a saber lo que estoy haciendo, mi trabajo, cuántos ingresos estoy generando y si estaremos bien”, dijo.



Señaló que el arte es siempre lo primero que se quita cuando no hay suficientes fondos, sin embargo, se ha sorprendido gratamente al ver que el arte se ha puesto al frente durante toda la pandemia.



“La gente no se ha olvidado de los artistas, existen todas estas subvenciones para artistas para ayudar a que los artistas sigan pagando el alquiler”, dijo ella.



Una de las organizaciones es el Arts Council of Long Beach, que invitó a Ms. Yellow a pintar negocios tapiados en 2020. Desde esa invitación, Ms. Yellow ha recibido otras oportunidades de trabajo durante la pandemia.



“Estoy muy feliz de ver que la gente todavía se está acercando a los artistas que todavía buscan arte, para ayudarlos a entender lo que está sucediendo y ayudarlos a distraer su mente de lo que está sucediendo”, dijo Ms. Yellow.

El estilo colorido característico de Ms. Yellow está representado en este mural titulado “VS” en El Paso, Texas. Según la página de Instagram de Ms. Yellow, la pieza se puede interpretar de dos maneras, ambas con valentía y empoderamiento. (Foto cortesía de Ms. Sra. Yellow)

El arte de Ms. Yellow se puede admirar no solo a nivel local, sino internacionalmente en lugares como Osaka, Japón, donde una de sus coloridas representaciones florales adorna una pared. En Cairo, Egipto, se unió a otros tres artistas como parte de un programa de intercambio de artistas femeninas respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y creó un mural de cinco pisos que representa el empoderamiento de las mujeres y la unidad cultural. Sus murales también embellecen las paredes de China, Haití, Australia, España, México y Francia.

Las oportunidades que Ms.Yellow ha tenido y creado para sí misma en todo el mundo son un paso mas allá del primer mural que creó hace 16 años. Detrás de ella están los gritos de aquellos que no creían que pudiera hacer una carrera con su arte.



“El arte ha sido tan consistente y tan presente en mi vida […] es tan natural para mí haberme aferrado a él”, dijo ella.

Siga a Ms.Yellow en su Instagram oficial @msyellowart.